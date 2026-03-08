Fausse affaire d’enlèvement: la Préfecture de police de Marrakech dément l’implication d’une femme voilée et de son mari

La Préfecture de police de Marrakech dément catégoriquement les publications déformées circulant et prétendant que les services de sécurité auraient arrêté une femme voilée et son mari, sous prétexte de leur implication dans l’enlèvement d’enfants.

Pour éclairer l’opinion publique, la Préfecture de police de Marrakech précise que l’affaire mentionnée dans ces publications concerne une femme voilée, mariée et mère de neuf enfants. Elle avait suscité des soupçons de la part de certains citoyens après être passée près d’une mineure dans le quartier où elle résidait. Après enquête et recueil des témoignages des témoins, aucune suspicion pénale n’a été constatée à cet égard.

Tout en veillant à informer le public sur cette affaire, la Préfecture de police de Marrakech confirme par ailleurs avoir ouvert une enquête judiciaire afin de déterminer les motivations et les causes de la diffusion de ces publications mensongères, qui portent atteinte au sentiment de sécurité des citoyennes et citoyens.