Tentative d’enlèvement présumée à Kénitra: la police rétablit les faits

Capture de la vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux.

Dans une mise au point, la préfecture de police de Kénitra réfute le contenu d’une vidéo circulant en ligne qui affirme, sans fondement, qu’une fillette aurait été la cible d’une tentative d’enlèvement.

Les services de police indiquent avoir ouvert une enquête judiciaire. Celle-ci a établi qu’il s’agit d’allégations infondées, sans aucun lien avec la réalité. Il ressort également que la personne à l’origine de la publication a repris ces affirmations de tiers, sans en vérifier la véracité.

La préfecture de police de Kénitra tient ainsi à démentir formellement les éléments avancés dans cette vidéo. Elle indique par ailleurs que le parquet compétent a ordonné la présentation de la propriétaire du compte à la justice dès la fin de l’enquête.