La préfecture de police de Rabat se dote d’une salle de commandement à la pointe de la technologie

La préfecture de police de Rabat a lancé, ce lundi 13 juillet, l’activité de sa nouvelle salle de commandement et de coordination. Le site a fait l’objet d’un réaménagement et d’une mise à niveau complète. Il devient un modèle de nouvelle génération pour les infrastructures sécuritaires opérationnelles. La structure gère les missions de terrain et la sécurité routière, pilote les équipes de la police secours et supervise également, en temps réel, le système de vidéosurveillance urbaine.

L’ancienne salle de commandement a ainsi été entièrement modernisée. Elle a été raccordée au système de vidéosurveillance urbaine, qui compte désormais plus de 1.400 caméras haute définition. Ce réseau a été généralisé récemment en partenariat avec la wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra. L’infrastructure informatique a également été renforcée par de nouveaux systèmes de communication et de transmission de données relevant de la Sûreté nationale.

La préfecture de police de Rabat a lancé ce lundi 13 juillet l’activité de sa nouvelle salle de commandement et de coordination

La nouvelle structure regroupe plusieurs fonctions sécuritaires essentielles au sein d’un même bâtiment. Elle allie une architecture moderne à des standards techniques adaptés au niveau avancé des services de police. Elle prend en charge la gestion du système de vidéosurveillance de la capitale, le suivi de la circulation et des déplacements dans le pôle urbain, ainsi que la réponse aux appels d’urgence reçus via le numéro 19. Ces appels sont désormais traités dans un espace informatique et opérationnel unifié, aux côtés de la gestion des interventions de la police sur la voie publique.

La salle de commandement comprend une salle polyvalente. Des opérateurs reçoivent les appels des citoyens sur la ligne 19, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une plateforme technique dédiée a été développée pour traiter un maximum d’appels simultanés. Les données recueillies sont consignées immédiatement dans une base informatique, avant d’être transmises en temps réel à la salle de gestion des transmissions. Celle-ci répartit ensuite les missions entre les équipes de la police secours déployées sur le terrain.

Le site abrite aussi un centre intégré de collecte et de stockage des données, conforme aux normes actuelles de cybersécurité. Ce data center peut stocker et extraire du contenu numérique en temps réel pour les besoins des opérations sécuritaires et des autres missions de la Sûreté nationale.

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En cas d’urgence, un centre de gestion de crise a été intégré à la nouvelle structure. Il peut traiter immédiatement les situations exceptionnelles. Il reste, en outre, connecté à l’ensemble des bases de données sécuritaires ainsi qu’aux réseaux de communication filaires et mobiles, avec une autonomie de décision permanente.

La salle de commandement et de coordination de la préfecture de police de Rabat avait, pour rappel, été inaugurée une première fois en 2016. Elle avait alors porté le projet pilote des équipes mobiles de la police secours. Pendant dix ans, elle a géré les appels de secours des citoyens, avant d’être soumise, en 2026, à une opération de mise à niveau globale.