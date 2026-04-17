La frime des origines: pourquoi avoir honte de ses racines?

Beaucoup se prétendent descendants de caïds, de riches propriétaires, de chorfas, affiliés au Prophète, ou d’individus influents dans leur région, afin de se hisser socialement.

Ce phénomène révèle un malaise profond dans notre manière de juger et de valoriser les individus. Notre société ne mesure pas la valeur d’une personne à travers ses qualités, ses efforts, ses réalisations ou son engagement, mais à travers des signes extérieurs de richesse et de statut.

Le nom de famille, le patrimoine, l’origine sociale deviennent alors des marqueurs décisifs. Une personne dont le nom ou la famille n’évoque rien de prestigieux peut être méprisée, jugée inférieure, marginalisée.

Face à ce rejet, certains choisissent de se fabriquer une histoire, de revendiquer des racines imaginaires ou embellies. Pour se sentir légitime, se protéger contre le mépris social.

Pourquoi cette peur d’assumer ses origines?

La réalité devrait être inversée. Exemple: si une personne dont le père est ouvrier, ou la mère femme de ménage réussit, cela devrait être une source d’admiration et d’inspiration. Pourtant, trop souvent, c’est l’inverse qui se produit: au lieu de célébrer un parcours exemplaire, la société cherche à dévaloriser l’individu en rappelant les limites supposées de son milieu d’origine.

L’insulte n’est pas rare: «Wiiili, yak bahe kane ghire…, son père n’était que…» Ce qui devrait être un motif de fierté, montrer que la réussite est possible malgré les difficultés, devient une façon de rabaisser, d’attaquer.

«Pourquoi ne pas assumer ses origines? Parce que la société continue de stigmatiser les parcours modestes et de célébrer les lignées supposément prestigieuses» — Soumaya Naamane Guessous

Ce mépris illustre un paradoxe culturel. La réussite individuelle dérange. Dès qu’une personne dépasse les attentes sociales, on cherche ses failles, on les amplifie… on les invente. L’exemple devient le contre-exemple.

Cette attitude renforce un mécanisme de reproduction sociale, où seuls ceux déjà favorisés sont pleinement valorisés. Ceux qui réussissent par leurs efforts sont suspectés ou méprisés.

S’inventer une origine prestigieuse n’est donc pas qu’un acte d’orgueil: c’est aussi le reflet d’un environnement qui valorise le paraître plus que l’être.

En jugeant les individus sur leur patrimoine familial ou leur statut social, on crée des complexes, des frustrations et des stratégies d’auto-préservation. La culture ambiante valorise l’apparence, l’influence et l’argent, et dévalorise les valeurs personnelles, le travail, l’effort et l’éthique.

Les conséquences sont multiples: perte d’identité, sentiment de honte, perpétuation des inégalités et d’une hiérarchie artificielle fondée sur le paraître plutôt que sur le mérite.

Cette logique se manifeste même dans les situations les plus anodines. En fin d’année scolaire, on entend souvent des mamans dire: «Mon fils a majoré!» Pourquoi cette frime? Pourquoi se vanter des réussites de ses enfants, parfois juste inventées, comme si elles étaient des trophées de statut social? La réussite scolaire devient un instrument de comparaison et de prestige, et non un motif de fierté sincère. Cela reflète encore une fois l’obsession de la société pour l’apparence et la reconnaissance extérieure, plutôt que pour la valeur intrinsèque des efforts accomplis.

Pourquoi ne pas assumer ses origines? Parce que la société continue de stigmatiser les parcours modestes et de célébrer les lignées supposément prestigieuses.

Ce phénomène est amplifié par Internet et les réseaux sociaux. Là où autrefois la discrétion était une valeur, une forme de dignité, la frime est devenue la norme.

Les photos, les vidéos, les mises en scène de soi encouragent l’exhibition: voitures, voyages, vêtements, cérémonies, tables garnies… Les réseaux sociaux transforment la vie privée en spectacle et installent une concurrence malsaine entre individus.

Il ne s’agit plus de se distinguer par ses valeurs, son travail ou des réussites construites patiemment, honnêtement, mais par ce qui donne l’illusion de la richesse matérielle et du prestige social. Peu importe que cette richesse soit réelle ou non: l’essentiel est de la montrer.

Cette mise en scène permanente alimente les comparaisons, les frustrations et le sentiment d’infériorité, et pousse certains à inventer des origines, des statuts ou des succès pour exister aux yeux des autres.

Le paraître numérique renforce le mépris social et éloigne davantage la société d’une reconnaissance fondée sur l’authenticité, l’effort et le mérite réel.

Pourtant, la véritable grandeur d’une personne ne se mesure pas à ses ancêtres mais à ce qu’elle accomplit, à la manière dont elle contribue à sa communauté, à sa capacité à surmonter les obstacles.

Assumer ses racines est un acte de courage et d’authenticité. Cela permet de construire une identité stable, de montrer que le mérite et l’effort personnel peuvent dépasser les contraintes sociales.

Les personnes qui s’inventent un passé glorieux ne trahissent pas seulement leurs origines: elles révèlent la fragilité d’une société qui mesure la valeur d’un individu à partir de critères superficiels.

Le mépris des origines modestes et la glorification des lignées fictives sont le miroir d’une culture qui privilégie l’apparence à l’essence. Une vraie évolution sociale passerait par la valorisation du mérite, de l’authenticité et la reconnaissance de chaque parcours.

Chaque personne qui réussit mérite d’être célébrée, non dénigrée, et chaque origine, quelle qu’elle soit, devrait être un motif de fierté plutôt que de honte.