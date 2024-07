la Faculté de droit Aïn Chock célèbre la 1ère promotion d’une licence anglophone en économie et gestion

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock de Casablanca. (Le360)

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock organise ce lundi 29 juillet 2024 une cérémonie de remise de diplômes pour la 1ère promotion d’une licence anglophone en économie et gestion.

Cette promotion regroupe plus de 140 étudiants marocains, une trentaine d’étudiants étrangers en provenance d’une dizaine de pays essentiellement africains, notamment anglophones, indique la faculté dans un communiqué.

Ce programme vise plusieurs objectifs, selon la même source. Il s’agit notamment de contribuer à doter le Maroc de cadres anglophones qualifiés dans les domaines de l’économie et du management, en mesure de participer au renforcement de la présence des entreprises marocaines à l’international.

Il s’agit aussi, ajoute la faculté, de contribuer au renforcement de la position du Maroc, initiée et orientée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, comme l’un des pays leaders dans l’accueil et la formation des étudiants africains.

Une licence anglophone en économie et gestion, souligne-t-elle, ouvre plus de possibilités aux jeunes de pays africains anglophones de choisir le Maroc comme pays d’études. Son succès indique que le nombre de nationalités et d’étudiants dans les promotions en cours de formation augmente.

Enfin, poursuit le communiqué, cette formation ouvre aux étudiants des possibilités de poursuivre leurs études supérieures dans un spectre plus large d’universités à travers le monde.