Agadir: première soutenance de thèse de doctorat à la faculté de médecine et de pharmacie

La première thèse de doctorat à la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, inaugurée en 2016, a été soutenue le mercredi 27 décembre 2023.

Dans une déclaration pour Le360, Abdelmajid Chraïbi, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie d’Agadir, assure que cette journée marque un événement dans l’histoire de l’établissement. «Après sept longues années d’études continues et de stages approfondis, la première thèse en médecine a été défendue avec succès, grâce aux efforts conjoints de tout le corps professoral qui a accompagné cette promotion depuis le premier jour jusqu’à sa diplomation», a-t-il annoncé.

Le doyen a déclaré que près d’une centaine d’étudiants présenteront leurs thèses dans les semaines à venir, «thèses qui leur permettront d’exercer pleinement la profession de médecin et de postuler pour divers concours de spécialités au Maroc, renforçant ainsi le secteur de la santé».

Il a enfin souligné que la faculté de médecine et de pharmacie d’Agadir, qui compte actuellement environ 1.400 étudiants, plus de 100 professeurs et près de 20 employés, ouvrira de nouveaux postes grâce au soutien financier du ministère de tutelle, afin de permettre un encadrement optimal des étudiants.

Pr. Mehdi Soufi, professeur en chirurgie générale et encadrant de Hamza Bouaïda, a fait remarquer que la thèse a obtenu la mention «très bien» de la part du comité d’évaluation, et s’est félicité des réalisations de la faculté depuis son ouverture, lors de l’année universitaire 2016/2017.

De son côté, Hamza Bouaïda, premier lauréat de la faculté, a exprimé sa joie lors de la soutenance de sa thèse, soulignant les années d’efforts qu’il a consenties et le soutien apporté par sa famille, présente lors de l’événement. «Cette thèse représente une étude descriptive et rétrospective menée de janvier 2021 à septembre 2023 sur une série de 31 patients ayant subi des interventions chirurgicales pour le cancer du rectum au sein du service de chirurgie de l’hôpital régional Hassan II à Agadir», a-t-il détaillé.