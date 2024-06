La DGST marocaine permet l’arrestation d’un propagandiste de Daech en Espagne

Un jihadiste présumé a été arrêté lundi dernier dans la municipalité de Teulada, à Alicante. C’est ce qu’affirment de nombreux médias espagnols, dont La Razon et Las Provincias, précisant que son interpellation a été rendue possible grâce à l’étroite coordination entre les services espagnols et ceux de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST) du Maroc. Ce jeudi, le prévenu a été mis à la disposition du Tribunal central d’instruction qui a ordonné son maintien en prison.

«L’opération, qui a été menée par des agents de la Police nationale espagnole, a bénéficié de la collaboration de la Brigade d’information d’Alicante et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST-Maroc)», lit-on.

Aux premières heures de lundi dernier, un important dispositif policier a été mis en place pour procéder à l’arrestation de cet individu, qui porte la nationalité marocaine, et à la perquisition de son domicile. Les agents ont saisi une grande quantité de matériel informatique, des téléphones ainsi que différents documents suspects.

Le mis en cause, en situation irrégulière en Espagne et qui travaillait dans le secteur du bâtiment, est soupçonné d’avoir entamé une dangereuse spirale de radicalisation. Il a entretenu des contacts avec des personnes reconnues coupables de terrorisme résidant en Irak et au Maroc. Il produit également sa propre propagande extrémiste en faisant l’apologie du groupe terroriste Daech. Une propagande dont il a accéléré la diffusion ces dernières semaines.

L’enquête a débuté il y a un an. C’est en juin 2023 que des experts en lutte antiterroriste ont identifié le suspect en question, qui diffusait des contenus terroristes à travers les réseaux sociaux. Les agents ont par la suite confirmé que le suspect, adhérant pleinement aux postulats idéologiques de l’organisation terroriste, résidait à Teulada.

L’enquête a révélé dès le début l’«état avancé de radicalisation» du mis en cause. Ce dernier avait même créé son propre matériel servant dans le terrorisme. Les enquêteurs ont également confirmé qu’il entretenait des contacts réguliers tant avec des personnes déjà arrêtées pour terrorisme en Espagne et au Maroc, ainsi qu’avec des combattants terroristes dans la zone syro-irakienne.