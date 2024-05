Italie: arrestation d’un Marocain pour terrorisme et ses liens présumés avec Daech

Elmahdi Halili, un Marocain de 29 ans naturalisé italien a été interpellé, hier mardi à Turin, par les autorités italiennes pour ses liens avec l’organisation terroriste dite «État islamique» (EI). Il s’agit d’un multirécidiviste déjà arrêté et jugé pour les mêmes faits à deux reprises, en 2015 et en 2018.

Selon la presse italienne, l’individu est considéré comme l’auteur des premiers textes de propagande jihadiste écrits en italien. Les enquêteurs de la police italienne l’accusent également d’être l’idéologue de l’EI en Italie.

En 2015, il a été condamné à deux ans de prison ferme pour apologie et incitation au terrorisme. Il récidive en 2018 et écope d’une peine de six ans et neuf mois de réclusion. Sa nationalité italienne lui a été retirée suite à ces condamnations.

«Fin juillet 2023, il a été libéré de prison, mais en raison d’obstacles bureaucratiques, il n’a pas été expulsé», fait remarquer un média italien.

«Ses années de prison n’ont certainement pas affaibli ses convictions. Les enquêteurs sont convaincus qu’il a en réalité renforcé son fondamentalisme, développant une attitude de plus en plus violente, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison, après la fin de sa peine. Outre une plus grande agressivité, selon les enquêteurs, Elmahdi s’est également déclaré à plusieurs reprises prêt à des actions violentes, affirmant ses liens avec l’EI.», poursuit la même source.

Le mis en cause est devenu ces derniers temps de plus en plus violent et a attaqué à deux reprises son père, qu’il ne considérait pas comme «fidèle au Coran». «J’ai vu mon fils, je lui ai demandé comment il allait et il m’a frappé au visage et à la tête», a confié son père aux journalistes.