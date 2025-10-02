La CDT appelle à préserver le caractère pacifique des protestations

Le Bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT) a exprimé son soutien aux revendications sociales portées par la jeunesse marocaine, qu’il qualifie de justes et légitimes. Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion tenue mercredi, la centrale syndicale insiste sur l’importance de préserver le caractère pacifique des mobilisations.

Ces revendications concernent principalement l’amélioration des services de santé publique, la qualité de l’enseignement public et la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes. La CDT souligne que ces aspirations traduisent une volonté sincère de changement et de justice sociale.

Lire aussi : GenZ212: 263 blessés parmi les forces de l’ordre, 162 véhicules incendiés ou endommagés, de sérieux dégâts matériels...le ministère de l’Intérieur fait le bilan

Face à cette dynamique, la centrale appelle à l’ouverture d’un véritable dialogue national, capable de répondre aux attentes exprimées par les jeunes et de déboucher sur des engagements concrets. Elle insiste sur la nécessité d’améliorer les conditions matérielles et sociales des citoyens, de garantir la qualité des services publics et de préserver les acquis sociaux.

La CDT réaffirme enfin son attachement aux principes de liberté d’expression et de protestation pacifique, tout en appelant les autorités à faire preuve d’écoute et de responsabilité dans la gestion des mouvements sociaux.