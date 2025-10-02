Société

La CDT appelle à préserver le caractère pacifique des protestations

Abdelkader Zaïr, secrétaire général de la Confédération démocratique du travail.

Dans un contexte marqué par une montée des mobilisations sociales portées par la jeunesse marocaine, la Confédération démocratique du travail (CDT), dirigée par Abdelkader Zaïr, se positionne en soutien aux revendications exprimées. Elle appelle à préserver le caractère pacifique des protestations et insiste sur l’urgence d’un dialogue national capable de répondre aux attentes en matière de santé, d’éducation et d’emploi.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2025 à 14h59

Le Bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT) a exprimé son soutien aux revendications sociales portées par la jeunesse marocaine, qu’il qualifie de justes et légitimes. Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion tenue mercredi, la centrale syndicale insiste sur l’importance de préserver le caractère pacifique des mobilisations.

Ces revendications concernent principalement l’amélioration des services de santé publique, la qualité de l’enseignement public et la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes. La CDT souligne que ces aspirations traduisent une volonté sincère de changement et de justice sociale.

Lire aussi : GenZ212: 263 blessés parmi les forces de l’ordre, 162 véhicules incendiés ou endommagés, de sérieux dégâts matériels...le ministère de l’Intérieur fait le bilan

Face à cette dynamique, la centrale appelle à l’ouverture d’un véritable dialogue national, capable de répondre aux attentes exprimées par les jeunes et de déboucher sur des engagements concrets. Elle insiste sur la nécessité d’améliorer les conditions matérielles et sociales des citoyens, de garantir la qualité des services publics et de préserver les acquis sociaux.

La CDT réaffirme enfin son attachement aux principes de liberté d’expression et de protestation pacifique, tout en appelant les autorités à faire preuve d’écoute et de responsabilité dans la gestion des mouvements sociaux.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2025 à 14h59
#Manifestations#Protestations#CDT#Syndicats

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Manifestations non autorisées: 409 arrestations, 286 blessés et d’énormes dégâts

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212: l’interdiction des manifestations expliquée par le ministère de l’Intérieur

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: un individu interpellé pour diffusion de fausses vidéos de manifestations

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212: 263 blessés parmi les forces de l’ordre, 162 véhicules incendiés ou endommagés, de sérieux dégâts matériels...le ministère de l’Intérieur fait le bilan

Articles les plus lus

1
GenZ212. Attaque contre la gendarmerie à Leqliaa: en images, récit d’une nuit où la violence a franchi toutes les lignes
2
Algérie: le limogeage embarrassé de l’ambassadeur Kamel Bouchama après ses insultes envers Trump
3
GenZ212 et violences. Trois morts, 70% à 100% des casseurs sont des mineurs
4
GenZ212. À Taroudant, la population dénonce les violences et réclame l’application de la loi
5
GenZ212: les violences se poursuivent, deux morts dans une attaque armée contre la Gendarmerie
6
Mondial U20: le Maroc s’offre le Brésil et valide son ticket pour les huitièmes
7
Mondial U20: les réactions des Lionceaux de l’Atlas après la qualif’
8
Tout savoir sur le premier centre de prototypage aéronautique au Maroc
Revues de presse

Voir plus