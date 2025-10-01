GenZ212: 263 blessés parmi les forces de l’ordre, 162 véhicules incendiés ou endommagés, de sérieux dégâts matériels...le ministère de l’Intérieur fait le bilan

Le mardi 30 septembre 2025, les forces de l’ordre ont conduit, dans plusieurs régions du Royaume, une série d’opérations destinées à préserver la sécurité et l’ordre publics, a indiqué Rachid El Khalfi, porte-parole du ministère de l’Intérieur. Selon lui, les autorités ont veillé à encadrer les mouvements de protestation de manière à assurer, d’une part, la protection de l’ordre et de la sécurité, et, d’autre part, à prévenir tout risque pour l’intégrité des citoyens, tout en prenant les mesures nécessaires pour garantir les droits et libertés individuels et collectifs.

Certaines manifestations ont toutefois dégénéré en attroupements violents, mettant gravement en péril la sécurité publique. Des individus y ont eu recours à des armes blanches, des cocktails Molotov et des jets de pierres, provoquant, jusqu’à la nuit dernière, des blessures de gravité variable à 263 membres des forces de l’ordre et à 23 autres personnes, dont une a nécessité une hospitalisation à Oujda. Par ailleurs, 142 véhicules des forces publiques et 20 voitures particulières ont été incendiés ou sérieusement endommagés.

Les protestataires ont également pris d’assaut plusieurs administrations, établissements, agences bancaires et commerces, où ils ont commis des actes de pillage et de vandalisme, notamment à Aït Amira (province de Chtouka-Aït Baha), Inzegane-Aït Melloul, Agadir Ida Outanane, Tiznit et Oujda. Dans cette dernière ville, certains manifestants sont même allés jusqu’à bloquer une ambulance de la Protection civile, entravant l’évacuation des blessés.

Bilan détaillé par région:

Préfecture Inzegane-Aït Melloul: 69 blessés parmi les forces publiques et dégâts matériels touchant 3 véhicules des forces de l’ordre et 4 voitures particulières, ainsi que 3 agences bancaires, une agence d’assurance, une pharmacie et divers commerces.

69 blessés parmi les forces publiques et dégâts matériels touchant 3 véhicules des forces de l’ordre et 4 voitures particulières, ainsi que 3 agences bancaires, une agence d’assurance, une pharmacie et divers commerces. Préfecture Oujda-Angad: 51 blessés; 40 véhicules et 2 commerces endommagés.

51 blessés; 40 véhicules et 2 commerces endommagés. Préfecture Skhirate-Témara: 44 blessés; 47 véhicules des forces de l’ordre et 13 voitures privées endommagés.

44 blessés; 47 véhicules des forces de l’ordre et 13 voitures privées endommagés. Province Béni Mellal: 28 blessés; 7 véhicules des forces touchés.

28 blessés; 7 véhicules des forces touchés. Province Errachidia: 13 blessés; 8 véhicules endommagés.

13 blessés; 8 véhicules endommagés. Province Berkane: 10 blessés; 12 véhicules des forces touchés.

10 blessés; 12 véhicules des forces touchés. Province Tiznit: 8 blessés; 1 véhicule privé endommagé.

8 blessés; 1 véhicule privé endommagé. Province Kénitra: 8 blessés.

8 blessés. Province Chtouka-Aït Baha: 5 blessés; 12 véhicules des forces et privés endommagés.

5 blessés; 12 véhicules des forces et privés endommagés. Préfecture Rabat: 5 blessés.

5 blessés. Province Guelmim: 5 blessés; 1 véhicule endommagé.

5 blessés; 1 véhicule endommagé. Province Nador: 4 blessés; 10 véhicules des forces de l’ordre endommagés.

4 blessés; 10 véhicules des forces de l’ordre endommagés. Province Khénifra: 4 blessés.

4 blessés. Préfecture Meknès: 4 blessés; 1 véhicule des forces endommagé.

4 blessés; 1 véhicule des forces endommagé. Province Ouarzazate: 2 blessés.

2 blessés. Préfecture Casablanca: 2 blessés; 1 véhicule privé endommagé.

2 blessés; 1 véhicule privé endommagé. Province Taroudant: 1 blessé; 1 véhicule privé endommagé.

Les personnes ayant persisté à enfreindre les mesures de sécurité ont été prises en charge conformément à la loi. Certaines ont fait l’objet d’un contrôle d’identité supervisé par le parquet, avant d’être relâchées une fois la procédure achevée. En revanche, 409 individus ont été placés en garde à vue sur instruction du parquet compétent, a précisé Rachid El Khalfi.

Lire aussi : GenZ212: à Inzegane et au-delà, les protestations basculent dans la violence

Ces derniers jours, plusieurs régions du Royaume ont été le théâtre de manifestations et d’attroupements dans l’espace public, organisés en dehors du cadre légal, en réponse à des appels anonymes relayés sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser ces rassemblements, dans le strict respect des dispositions légales et des règles professionnelles encadrant leur action.

Le ministère de l’Intérieur, en apportant ces précisions à l’opinion publique nationale, réaffirme que les autorités publiques restent pleinement engagées à assumer leur responsabilité dans la protection de l’ordre public, tout en garantissant l’exercice des droits et libertés, y compris la liberté de manifester pacifiquement, dans son cadre légal et réglementaire. Elles continueront, avec retenue et sang-froid, à assurer la protection de la sécurité publique, en évitant toute provocation, mais aussi dans le strict respect de la loi et des règles professionnelles.

Enfin, il est souligné que toute personne reconnue coupable d’actes tombant sous le coup de la loi fera l’objet de poursuites avec rigueur et fermeté, conformément aux dispositions légales en vigueur, et que toutes les responsabilités seront établies dans le cadre des procédures judiciaires, sous la supervision du parquet compétent, conclut le porte-parole du ministère de l’Intérieur.