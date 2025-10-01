Manifestations non autorisées: 409 arrestations, 286 blessés et d’énormes dégâts

Les statistiques des dégâts humains et matériels viennent d’être détaillées par le porte-parole du ministère de l’intérieur, Rachid El Khalfi. «263 blessés de divers degrés parmi les éléments des forces de l’ordre et 23 autres personnes, dont un cas a nécessité un suivi médical à Oujda, outre le déclenchement d’incendies et les graves dégâts causés à 142 véhicules des forces de l’ordre et 20 autres de particuliers», indique M. Khalfi, cité par le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 2 octobre.

Débordements

Lors de ces protestations transformées en attroupements violents dans lesquels «un groupe de personnes a fait usage d’armes blanches, de cocktails molotov et de jets de pierres, des individus ayant persisté à transgresser les dispositifs sécuritaires ont été traités conformément à la loi», a-t-il souligné.

Ainsi, a-t-il précisé, «certains d’entre eux ont été soumis aux procédures de vérification d’identité, sous la supervision du parquet, avant d’être relâchés immédiatement après achèvement de la procédure juridique, alors que 409 autres ont été placés en garde à vue, sur instructions du parquet général compétent». À ce propos, souligne-t-il, «toutes les mesures nécessaires pour la préservation des droits et libertés individuelles et collectives ont été prises».

Dégâts en chiffres

Dans les détails, le porte-parole du ministère de l’intérieur a fait savoir que, «dans la préfecture d’Inezgane Ait Melloul, 69 éléments des forces de l’ordre ont été blessés et trois véhicules des forces de l’ordre et quatre voitures de particuliers ont été endommagés, outre les dommages portés à trois agences bancaires, une agence d’assurance, une pharmacie et des commerces», alors que dans la préfecture d’Oujda-Angad, les dégâts enregistrés font état de «51 éléments blessés, 40 véhicules et deux commerces endommagés».

Dans la préfecture de Skhirat-Temara, les statistiques dénombrent «44 éléments blessés, 47 véhicules des forces de l’ordre et 13 voitures de particuliers endommagés»; «dans la province de Beni Mellal 28 éléments ont été blessés et 7 véhicules des forces de l’ordre ont été endommagés». Dans la province d’Errachidia , «13 éléments blessés et 8 véhicules endommagés»; dans la province de Berkane, «10 éléments blessés et 12 véhicules des forces de l’ordre endommagés»; dans la province de Tiznit, «8 éléments blessés et une voiture d’un particulier endommagé», dans la province de Kénitra, «8 éléments blessés»; dans la province de Chtouka Aït Baha, «5 éléments blessés et 12 véhicules des forces de l’ordre et un véhicule particulier endommagés»; dans la préfecture de Rabat, «5 éléments blessés»; dans la province de Guelmim, «5 éléments blessés et un véhicule endommagé»; dans la province de Nador, «4 éléments blessés et 10 véhicules des forces de l’ordre endommagés»; dans la province de Khénifra, «4 éléments blessés»; dans la préfecture de Meknès, «4 éléments blessés et un véhicule des forces de l’ordre endommagé»; dans la province de Ouerzazate, «deux éléments blessés»; dans la préfecture de Casablanca, «deux éléments blessés et le véhicule d’un particulier endommagé»; et, dans la province de Taroudant, «un élément blessé et la voiture d’un particulier endommagée».

Protection de la sécurité et de l’ordre publics

Au cours de ces derniers jours, poursuit Rachid El Khalfi, les forces de l’ordre ont mené des opérations et interventions légales pour préserver la sécurité et l’ordre publics, prévenir toute menace à la sûreté et la sécurité des citoyens, tout en veillant à gérer des protestations organisées illégalement, suite à des appels d’origine inconnue lancés sur les réseaux sociaux.

Et d’insister sur le fait que «le ministère de l’Intérieur continuera à prendre, avec toute responsabilité institutionnelle, les mesures de protection de la sécurité et de l’ordre publics», en appliquant «les dispositions juridiques en vigueur de manière ferme et stricte à l’égard de toute personne ayant commis des actes et des comportements punis par la loi, avec toutes les responsabilités et les conséquences juridiques qui en découlent, conformément aux mesures et procédures judiciaires et sous la supervision du parquet compétent».