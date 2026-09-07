Ksar El Kebir: plus de 500 foyers privés d’eau et d’électricité
Revue de presseFace à la détresse de plus de cinq cents familles privées d’accès aux réseaux d’eau potable et d’électricité à Ksar El Kebir, l’Association marocaine de protection du consommateur interpelle le gouverneur de la province de Larache. S’appuyant sur les dispositions constitutionnelles et la loi relative à la simplification des procédures, l’organisation appelle à la tenue d’une réunion d’urgence et à la mise en place de solutions administratives dérogatoires pour garantir à ces habitants le droit fondamental aux services de base. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.