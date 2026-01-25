Sports

Ksar El-Kébir: les travaux du Centre fédéral de formation des joueurs de football avancent à grands pas

Le Centre fédéral de formation des joueurs de football de Ksar El-Kebir, dans le nord du Maroc, destiné à former les jeunes footballeurs. (S.kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 25/01/2026 à 17h33

VidéoUn nouvel écrin du football voit le jour dans le nord du Maroc, à Ksar El-Kébir. S’étendant sur plus de 15 hectares, le Centre fédéral a été conçu pour former les futures stars du football marocain. Avec ses terrains en gazon naturel et ses infrastructures modernes, il offre aux jeunes un environnement complet pour apprendre, progresser et préparer leur avenir dans le football. Les détails.

Premier du genre dans le nord du Maroc, le Centre fédéral de formation des joueurs de football de Ksar El-Kébir vise à former les talents de demain. Implanté sur plus de 15 hectares, ce centre offre aux jeunes de la région un cadre professionnel pour développer leurs compétences et évoluer dans un environnement conforme aux standards du football moderne.

Depuis le lancement des travaux en avril dernier, le chantier a déjà atteint des étapes significatives, témoignant de la volonté des autorités sportives de créer un environnement de formation de haut niveau.

Pensé comme une structure de formation complète, le centre comprendra plusieurs infrastructures sportives et techniques. Des terrains en gazon naturel, des espaces dédiés aux entraînements, ainsi que des installations administratives et médicales modernes sont prévus dans le cadre de ce projet. L’objectif est de mettre à disposition des jeunes joueurs des conditions adaptées à une formation rigoureuse et encadrée.

Lire aussi : Le foot et l’argent du foot: diplomate, journaliste et entrepreneur africains en débattent

Au-delà de l’aspect sportif, ce projet incarne une stratégie globale de développement pour le football dans le nord du Maroc. En créant une base d’excellence locale, la Fédération royale marocaine de football vise à renforcer la formation des jeunes dès le plus jeune âge, en mettant l’accent sur la discipline, la rigueur et le professionnalisme.

En devenant une base solide pour la détection et l’accompagnement des jeunes footballeurs, le Centre fédéral de Ksar El-Kébir ouvre de nouvelles perspectives pour le sport régional. Les jeunes talents de Ksar El-Kébir et des villes avoisinantes pourront ainsi bénéficier d’une préparation complète, leur ouvrant la voie vers des carrières prometteuses.

