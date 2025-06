Khouribga: un homme arrêté pour le vol d’un million de dirhams au domicile de sa maîtresse

A Khouribga, un homme, son épouse et sa sœur ont été arrêtés pour vol qualifié et abus de confiance.

Un homme, son épouse et sa sœur viennent d’être arrêtés et placés en détention provisoire pour vol qualifié. Les trois mis en cause ont été présentés, en fin de semaine dernière, devant le juge d’instruction qui a ordonné leur poursuite en état de détention, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du lundi 23 juin. Ils doivent répondre du chef d’inculpation de vol qualifié perpétré pendant la nuit, abus de confiance et corruption.

D’après le quotidien, qui cite des sources judiciaires, les accusés seront présentés à nouveau, la semaine prochaine, devant le juge d’instruction pour un interrogatoire détaillé «concernant leur planification et exécution du vol d’un montant d’un million de dirhams au domicile de la maîtresse du mari».

Selon des sources du journal Assabah, en se servant de la géolocalisation des téléphones portables des suspects au moment du crime, ainsi que des images enregistrées par les caméras des voisins, les enquêteurs ont pu reconstituer le déroulement de ce forfait. Ainsi, relate le quotidien, une voiture particulière à bord de laquelle se trouvaient deux femmes, l’épouse et la sœur du principal suspect, s’est arrêtée devant la maison de la victime. Les deux femmes ont pénétré dans la maison, en sont ressorties avec un sac de cuir contenant la somme subtilisée et sont reparties. «Le million de dirhams volé représente les économies de plusieurs années de travail de la victime comme coiffeuse esthéticienne», précise Assabah.

Pendant ce temps, le mari et la victime étaient en voyage à l’étranger. En fait, explique le quotidien, tout a été préparé à l’avance et le plan a plutôt bien marché. Les amants s’apprêtaient à officialiser leur relation après avoir obtenu le consentement de la première épouse. Le mari a donc décidé d’offrir un voyage exotique dans un pays d’Asie à sa nouvelle compagne, et c’est la première épouse qui a offert les billets d’avion.

Et le jour même où les deux amants sont partis pour leur lune de miel, les deux complices, l’épouse et la sœur, se sont mises à l’œuvre dès la tombée de la nuit.

D’après le quotidien, après une semaine de lune de miel, la victime est rentrée chez elle avec son amant et a découvert la disparition de l’argent. Elle s’est immédiatement rendue au commissariat pour signaler l’incident. Une équipe de la police judiciaire a inspecté les lieux, relevé des empreintes dans l’appartement et interrogé l’entourage proche de la victime. L’absence de traces d’effraction, la porte de l’appartement étant restée intacte et le mobilier en place, a écarté l’hypothèse d’un vol commis par des inconnus, orientant les soupçons vers une personne proche.

La victime, poursuit Assabah, «a fait preuve de franchise lors de son audition au poste de police, révélant que son unique ami, après son divorce, était au courant de la présence d’une importante somme d’argent dans sa chambre. Elle a ajouté qu’ils entretenaient une relation extraconjugale depuis un certain temps, qui devait aboutir à un mariage légal avec l’accord de la première épouse».

Ces déclarations ont éveillé les soupçons des enquêteurs qui ont analysé les images des caméras d’une maison voisine. Celles-ci ont montré une voiture immatriculée au Maroc, avec deux femmes voilées descendant du véhicule et se dirigeant vers l’appartement ciblé. Ce qui les a conduits à l’agence de location de voitures, qui a fourni sans difficulté l’identité de sa cliente. Cette dernière n’était autre que l’épouse de l’amant.