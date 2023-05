Khouribga: des villas transformées en commerces à l’insu des responsables

Lors d’une session ordinaire du Conseil communal de Khouribga, réuni en janvier dernier, son vice-président a révélé au grand jour plusieurs dysfonctionnements en lien avec les coulisses de l’urbanisme. D’après cet élu communal, des villas situées dans des quartiers résidentiels ont été transformées en commerces non-autorisés, à l’insu des autorités, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 02 mai.

Selon le vice-président du Conseil communal de Khouribga, ces villas ont été transformées en commerces suite au refus des autorités de délivrer à leurs propriétaires des autorisations pour une utilisation commerciale. En effet, le plan résidentiel n’en prévoit pas dans ces quartiers. Pourtant, poursuit la même source, certains projets ont obtenu cette autorisation dans des circonstances obscures, qui nécessitent l’ouverture d’une enquête.

Le débat communal a révélé que l’ouverture de commerces dans ces quartiers résidentiels dédiés aux villas n’avait pas respecté les procédures légales et organisationnelles en vigueur. Face à ce constat, le vice-président du Conseil communal de Khouribga appelle à l’ouverture d’une enquête et à la création d’une commission pour déterminer les causes et les circonstances de l’ouverture de ces commerces non-autorisés.

A l’instar du vice-président, plusieurs élus du Conseil communal de Khouribga ont exhorté le gouverneur de la province de Khouribga à former une commission technique chargée de l’enquête sur ces dysfonctionnements. Ces derniers, d’après les élus, ne sont pas le fruit du mandat communal actuel, mais le résultat d’un héritage de leurs prédécesseurs au Conseil communal de la ville de Khouribga.