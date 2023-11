Kénitra: deux individus arrêtés pour vol et séquestration

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont réussi à arrêter, dans la soirée du jeudi 23 novembre, deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans un vol avec séquestration et violence.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la police de Kénitra a reçu une plainte d’une femme retraitée qui avait mis son appartement en vente. Les suspects, se faisant passer pour de potentiels acheteurs, l’ont agressée, séquestrée dans son appartement, avant d’emporter nombre de ses possessions.

Lire aussi : Meknès: un individu interpellé pour vol au sein d’une agence de transfert de fonds

Les investigations menées dans cette affaire ont permis d’arrêter les mis en cause, et de saisir des bijoux et des montants importants, en monnaie nationale et européenne, soupçonnés d’être le produit d’activités criminelles.

Les suspects ont été soumis à des procédures d’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler toutes les circonstances et les détails de cette affaire. Les recherches se poursuivent afin de déterminer toutes les activités criminelles imputées aux mis en cause, ainsi que d’arrêter tous les participants et complices potentiels dans ces actes criminels.