L’appât du gain s’avère plus fort que tout chez certains, plus fort même que la mort d’un enfant.

Le corps du petit Adnane à peine découvert par les enquêteurs, certains vautours du marketing ont décidé de surfer sur l’émotion suscitée par cette tragédie sur les réseaux sociaux pour en faire leur gagne-pain.

C’est ainsi qu’un tee-shirt, vendu au prix de 149 dirhams «seulement», à l’effigie du petit garçon, a fait son apparition sur des pages de vente en ligne. Pire encore, la page de cette marque annonce une collection de saison, et des modèles pour hommes et femmes…Un acte que beaucoup ont jugé ignoble, et qui n’a pas manqué d’être vivement dénoncé sur les réseaux sociaux marocains.

Le t-shirt Justice For Adnane

Sur Instagram aussi, on retrouve cette manière de faire. Le hashtag #justiceforadnane compte aujourd’hui plus de 1000 publications, pour la plupart toutes en relation avec cette tragédie... Une aubaine que ne sauraient rater certaines marques. Déjà, parmi les messages de soutien, de condoléances et d’hommages, se glissent aussi des messages publicitaires.

C’est ainsi le cas d’une page Instagram qui commercialise des boxs en tout genre, des friandises aux produits de beauté, et qui surfe aussi sur la vague de cette tendance morbide.

Pour faire la promotion de ses «gift box», on joue des hashtags #birthday, #giftideas, #chocolate, #cadeau, #surprise et… #justiceforadnane.

Quel est le rapport? Aucun, si ce n’est le nombre de vues et de ventes potentielles de chocolat que pourrait faire gagner la mort d’un enfant. Pour des notions essentielles comme la morale, le sens des valeurs, celui de la décence, il faudra sans doute repasser.