Justice: une grève nationale de six jours prévue en septembre

Une grève nationale de six jours dans les différents tribunaux, centres judiciaires, sous-directions et centres d’archivage du royaume aura lieu les mardi, mercredi et jeudi 3, 4 et 5 septembre 2024, ainsi que les 10, 11 et 12 du même mois. C’est ce qu’a fait savoir la Fédération nationale du secteur de la justice (FNSJ).

Dans un communiqué, la Fédération affiliée à l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) précise que la grève s’inscrit dans le cadre de «la poursuite de la lutte et de la protestation pour la défense du dossier revendicatif comprenant notamment l’amendement du statut particulier du corps du secrétariat-greffe».

Lire aussi : Grève des étudiants en médecine: l’exécutif donne plus de précisions sur la réforme

Le syndicat a exprimé son rejet de ce qu’il considère comme «la poursuite par le gouvernement de sa politique de silence, de négligence et de discrimination, à un moment où les niveaux de tension augmentent, ce qui affectera la durabilité de la paix sociale dans le secteur».

Le syndicat a également déploré «le silence du chef de gouvernement et son mépris de la situation tendue dans les différents tribunaux du Royaume et dans tous les services vitaux du secteur de la justice depuis des mois, en raison de l’absence de résolution dans le dossier revendicatif des fonctionnaires du secrétariat-greffe».

Lire aussi : Grand Format-Le360. Réforme de la justice, bilan à mi-mandat du gouvernement, ses activités partisanes... Les confidences d’Abdellatif Ouahbi

La FNSJ a appelé à «une plus grande équité envers les ingénieurs du secteur de la justice, à l’image de ce qui a été réalisé au profit de leurs homologues du secteur des Finances, en approuvant un statut plus incitatif dans le cadre du statut particulier».

Le syndicat a, de surcroît, appelé le gouvernement à «intervenir pour résoudre les points en suspens dans le dossier des revendications et à revenir à la table du dialogue pour les résoudre selon la formule convenue avec le ministère de la Justice il y a près d’un an et demi».