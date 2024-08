Le Maroc extrade au Royaume-Uni l’un des fugitifs les plus recherchés par la justice britannique

Alex Male, l'un des fugitifs les plus recherchés par les autorités judiciaires britanniques, a été arrêté à Marrakech le 21 janvier 2024.

Détenu au Maroc depuis le 21 janvier 2024, Alex Male, ressortissant anglais de 32 ans, a été livré aux autorités britanniques le mercredi 7 août, selon la National Crime Agency (NCA), agence britannique de lutte contre le crime organisé, le trafic d’êtres humains, le trafic d’armes et de drogues, le cybercrime et la criminalité transfrontalière.

Il a été extradé par les autorités marocaines sous escorte d’agents du Joint International Crime Centre (Centre commun de lutte contre la criminalité internationale, JICC), branche de la NCA dédiée au crime international. Le lendemain de son arrivée au Royaume-Uni, il a comparu devant le tribunal d’instance d’Exeter et les juges l’ont placé en détention provisoire pour une nouvelle comparution le 5 septembre, mais cette fois-ci devant la Cour d’appel d’Exeter.

Originaire de Weston-super-Mare, ville côtière dans le sud-ouest de l’Angleterre, Alex Male a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées par la NCA en janvier 2022, après avoir pris la fuite suite à son arrestation en juin 2020.

En fuite quatre ans durant, le fugitif a été finalement appréhendé par la police marocaine en janvier 2024, à l’aéroport de Marrakech, alors qu’il tentait d’accéder au territoire national avec de faux documents. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avait indiqué que son arrestation «intervient dans le cadre d’un échange d’informations entre les autorités sécuritaires marocaines et leurs homologues britanniques, puisqu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise par Interpol sur demande des autorités judiciaires britanniques».

«Je tiens à remercier nos partenaires de la DGSN au Maroc pour leur travail tenace dans la localisation et l’arrestation de Male.» — David Hucker, responsable régional des opérations internationales de la NCA britannique.

David Hucker, responsable régional des opérations internationales de la NCA, a déclaré que «l’arrestation d’Alex Male montre que peu importe la manière dont les fugitifs tentent d’échapper aux forces de l’ordre britanniques, nous les rattraperons toujours», rendant au passage hommage à la précieuse collaboration des services de sécurité marocains.

«Je tiens à remercier nos partenaires de la DGSN du Maroc pour leur travail tenace dans la localisation et l’arrestation de Male. Les fugitifs qui pensent pouvoir s’enfuir et rester sous le radar ne devraient jamais cesser de regarder derrière eux, car nous et nos partenaires internationaux serons toujours à leurs trousses», a jouté David Hucker.