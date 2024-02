Attaques contre les produits agricoles marocains: la COMADER porte plainte auprès des tribunaux espagnols

Des agriculteurs conduisent leurs tracteurs lors d'une manifestation à Barcelone, le 7 février 2024.. AFP or licensors

Les attaques acharnées des agriculteurs espagnols contre les camions transportant les produits agricoles marocains à destination de l’Union européenne (UE) se sont multipliées ces derniers jours, prenant une ampleur de plus en plus inquiétante, constate la Confédération marocaine de I’agriculture et du développement rural (COMADER) dans un communiqué rendu public ce jeudi 29 février.

Pourtant, ajoute la même source, les produits agricoles marocains exportés vers l’UE dans le cadre de l’accord d’association répondent strictement, et sans aucune exception, aux exigences réglementaires des marchés de destination. Celles-ci portent notamment sur les normes de commercialisation, les normes sanitaires et les normes phytosanitaires. «Les produits marocains sont d’ailleurs contrôlés par les autorités marocaines préalablement à leur exportation ainsi que par les autorités européennes avant leur entrée sur les marchés européens», rappelle le patronat agricole marocain.

Lire aussi : Colère des agriculteurs en Europe: la COMADER réagit aux attaques contre les camions marocains

La COMADER a constaté que ces attaques récurrentes, qui portent préjudice aux relations commerciales exemplaires entre le Maroc et l’UE, sont accompagnées d’une stigmatisation médiatique inédite, dont les agriculteurs marocains sont les victimes collatérales. Face à cet acharnement préoccupant et alarmant, la COMADER a décidé de porter plainte auprès des tribunaux espagnols, fait savoir le communiqué.

Tout en réitérant son refus d’aller dans la voie de représailles à l’égard des exportations agricoles espagnoles à destination du Maroc, la confédération entend continuer à œuvrer avec ses partenaires européens à la préservation des relations commerciales au bénéfice des deux parties, dans le cadre d’un respect mutuel du flux des marchandises et ne saurait tolérer toute action contraire, conclut le communiqué.