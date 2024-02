Colère des agriculteurs en Europe: la COMADER réagit aux attaques contre les camions marocains

Des agriculteurs avec leurs tracteurs manifestent dans le cadre d'une vague de protestation à travers l'Europe devant le Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 6 février 2024. AFP or licensors

Les camions marocains transportant des produits agricoles vers l’Europe sont de plus en plus ciblés par les agriculteurs grévistes, principalement en France et en Espagne. Ces agriculteurs remettent en cause la qualité des cargaisons agricoles marocaines qui, selon eux, ne respectent pas les exigences réglementaires des instances européennes. Dernière en date, l’attaque d’un camion transportant des tomates cerises dans la commune d’Iznalloz, située dans la province de Grenade, selon le média espagnol Ideal. La semaine dernière, un autre camion rempli de tomates, en provenance du Maroc, avait été saccagé lors d’une manifestation organisée en Andalousie, au sud de l’Espagne.

La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER) a finalement réagi à ces attaques répétées. «Nous exprimons notre inquiétude suite aux attaques récurrentes et infondées dont les produits marocains font l’objet ainsi que la stigmatisation médiatique dont les agriculteurs marocains sont les victimes collatérales», peut-on lire dans un communiqué.

L’organisation dément aussi les allégations sur la qualité des exportations marocaines: «Les produits agricoles marocains exportés vers l’Union européenne sont des produits de qualité qui se conforment strictement, et sans exception, aux exigences réglementaires des marchés de destination. Celles-ci portent notamment sur les normes de commercialisation, les normes sanitaires et les normes phytosanitaires.»

Mieux, précise COMADER, «les produits marocains sont d’ailleurs contrôlés par les autorités marocaines préalablement à leur exportation ainsi que par les autorités européennes avant leur entrée sur les marchés européens».

Le Maroc, 3ème en termes de conformité des exportations agricoles vers l’UE

D’après l’organisation agricole, un comparatif des notifications RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) émises par l’Union européenne durant l’année 2023 démontre que «le Maroc respecte parfaitement les normes européennes, tous produits confondus». Le Royaume occupe la troisième place en termes de conformité, sur une liste de quinze principaux exportateurs vers l’UE.

Interrogé par Le360 après l’attaque du camion marocain en Espagne, le président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de production et d’exportation des fruits et légumes (FIFEL), Lahoucine Adardour, abonde dans le même sens. «Le produit marocain est soumis au contrôle de deux entités: d’une part, l’ONSSA concernant la traçabilité et, d’autre part, Morocco Foodex s’agissant de la qualité», a-t-il déclaré.

Une balance commerciale déficitaire pour le Maroc

En outre, la COMADER révèle qu’en 2022 le solde de la balance commerciale des produits agricoles était positif pour l’UE, avec des exportations vers le Royaume d’une valeur d’environ 900 millions d’euros. «Durant la période 2021/2022, les exportations marocaines de produits agricoles ont progressé de 15% vers l’UE, et de 2% vers l’Espagne. À titre de comparaison, sur la même période, les exportations de produits agricoles en provenance de l’UE vers le Maroc ont augmenté de 75%, tandis que celles en provenance de l’Espagne ont bondi de 20%», détaille-t-elle.

L’organisation indique œuvrer avec ses partenaires européens à la préservation de la relation commerciale au bénéfice des deux parties, «dans le cadre d’un respect mutuel du flux des marchandises et ne saurait tolérer toute action contraire».