Justice: reprise du procès des présumés assassins de l’étudiant Badr à Casablanca

Le procès des cinq mis en cause dans le meurtre du jeune Badr en juillet 2023 reprend ce 20 février devant la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca. Ouvert le 26 décembre dernier, le procès a été ajourné à plusieurs reprises.

La dernière audience en date remonte au 13 février dernier. Le juge avait alors ordonné le report de l’examen de l’affaire après une requête déposée par la défense du principal accusé, A.S, après qu’un troisième avocat ait rejoint les rangs de cette défense.

Pour rappel, ce procès fait suite au meurtre de Badr Bouljoihel, un jeune doctorant de 23 ans dont l’assassinant dans le parking d’un célèbre fastfood à Casablanca avait bouleversé l’opinion publique, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du 20 février.

Six accusés sont attendus ce mardi 20 février devant le la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca. Outre le principal accusé, A.S., ses quatre présumés complices et son oncle qui aurait tenté de l’aider à fuir le Maroc avant d’être interpellé à Laâyoune sont également attendus.

D’après le journal, les chefs d’inculpation retenus contre les mis en cause sont la constitution d’une bande criminelle, meurtre avec préméditation, vol qualifié, tentative de meurtre et complicité. Selon un communiqué de la DGSN, les premiers éléments de l’enquête laissaient penser à un différend qui aurait dégénéré en crime.

Les faits remontent au 30 juillet dernier lorsqu’une violente altercation éclate au sein du fastfood entre la victime et ses amis d’un côté, et les accusés de l’autre. Après un bref retour au calme suite à l’intervention des agents de sécurité, Badr aurait été ensuite volontairement percuté par une voiture.

Quelques jours plus tard, le suspect a été localisé et arrêté à Laâyoune, suite à une recherche coordonnée sur la base d’informations précises fournies par la DGST entre la police judiciaire de Casablanca et son homologue de Laâyoune.