Jadara Foundation tient sa Journée d’intégration et de gratitude

Pour accueillir ses bénéficiaires, Jadara Foundation leur a fixé un rendez-vous annuel lors d’une journée d’intégration. Cette année, il s’est agi d’une Journée d’intégration et de gratitude, tenue le dimanche 5 novembre à l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé à Casablanca: «intégration» pour faciliter la transition aux 240 nouveaux bénéficiaires, et «gratitude» envers ses 69 lauréats qui quittent les bancs de l’école pour se lancer dans le marché de l’emploi.

La Journée d’intégration et de gratitude a réuni les nouveaux boursiers, les lauréats, les bénévoles et les partenaires de la fondation, dans une atmosphère de convivialité, de partage, d’inspiration et de célébration. Au programme: des ateliers au profit des nouveaux bénéficiaires, animés par les lauréats pour leur transmettre les valeurs de la fondation et leur faciliter le passage du lycée aux études universitaires.

Par ailleurs, l’écosystème solidaire de Jadara Foundation a souhaité s’associer à l’élan national de solidarité après le séisme du 8 septembre, et apporter sa pierre à l’édifice en octroyant 100 bourses supplémentaires aux bacheliers issus des zones sinistrées, portant à 240 le nombre de ses boursiers cette année.

La Journée d’intégration et de gratitude 2023 a été présidé par Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Cette édition a aussi été le couronnement d’un partenariat de longue date entre Jadara Foundation et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, avec la signature d’une convention marquant la collaboration stratégique entre les deux fondations.

Nommer un parrain ou une marraine de promotion parmi les membres siégeant à son Conseil d’administration est une tradition à laquelle tient Jadara Foundation. La promotion 2023/2024 a ainsi eu comme marraine Sophia Sebti, Directrice générale et associée de Batenborch International Maroc et Afrique, cheffe d’entreprise et figure de succès qui ne peut qu’inspirer les jeunes lauréats.

Jadara Foundation est une association marocaine à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui agit pour assurer l’accès à une éducation de qualité à tout jeune pour qu’il réussisse son projet de vie en dépit de sa situation socio-économique fragile qui restreint son horizon des possibles. Depuis sa création, il y a 31 ans, la fondation a accompagné au total près de 2.700 élèves originaires de différentes régions du Royaume.