Interdiction des produits cosmétiques contenant du TPO: les précisions de l’AMMPS

Le TOP, ingrédient clé des vernis semi-permanents, classé toxique pour la santé et interdit en Europe dès le 1er septembre 2025.

L’utilisation de vernis et gels pour ongles contenant du TPO est désormais interdite au Maroc.

L’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) a annoncé l’interdiction de fabriquer, d’importer, de distribuer, d’utiliser et de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant de l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine, connu sous le nom de TPO.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/08/2025 à 19h04

Dans un communiqué, l’AMMPS porte à la connaissance des professionnels de santé, des acteurs du secteur de la beauté et des consommateurs que l’utilisation de vernis et gels pour ongles contenant de l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est désormais strictement interdite.

Cette décision fait suite à une évaluation approfondie des données scientifiques disponibles et des normes internationales relatives à cette substance, explique la même source. Il ressort de cette évaluation que le TPO, utilisé comme photo-initiateur dans certains gels et vernis pour ongles durcissant sous lampe UV, présente un profil toxicologique préoccupant.

Des études ont mis en évidence qu’une exposition répétée à cette substance pourrait entraîner des risques pour la santé, notamment des effets toxiques potentiels, fait observer la même source.

À ce titre, l’AMMPS rappelle une série d’actions qui sont désormais requises, notant, dans ce sens, que les professionnels du secteur de la beauté doivent immédiatement cesser l’utilisation de produits contenant du TPO et veiller à ce qu’ils ne soient plus proposés à la clientèle.

Lire aussi : Manucures toxiques: les vernis semi-permanents interdits en Europe

De même, les consommateurs sont invités à vérifier attentivement la composition des produits qu’ils utilisent, en particulier les vernis et gels pour ongles, afin de s’assurer de leur conformité avec les normes de sécurité en vigueur.

Cette mesure s’inscrit dans la mission de l’AMMPS d’assurer la veille sanitaire, de garantir la sécurité des produits de santé disponibles sur le marché national et de protéger la santé publique, rappelle le communiqué.

Elle contribue également à aligner le marché national sur les meilleures pratiques internationales en matière de sécurité et de réglementation des produits cosmétiques.

L’Agence souligne l’importance d’appliquer les dispositions de cette mesure, afin de garantir la protection de la santé des consommateurs. Elle demande à l’ensemble des parties prenantes de prendre les mesures nécessaires pour la diffusion et l’application de cette note.

