Manucures toxiques: les vernis semi-permanents interdits en Europe

Le TOP, ingrédient clé des vernis semi-permanents, classé toxique pour la santé et interdit en Europe dès le 1er septembre 2025.

Adieu les manucures qui durent et résistent aux chocs, à la vaisselle, aux bains et aux touches de clavier. Une prouesse rendue possible grâce au TPO, le trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, cet ingrédient clé contenu dans la majorité des gels UV qui permet au vernis de durcir sous la lampe et garantit une tenue irréprochable pendant plusieurs semaines.

Mais à compter du 1er septembre, le TPO sera interdit à la fabrication, à la vente et à l’utilisation, avec une entrée en vigueur immédiate. La fabrication des vernis semi-permanents contenant du TPO sera donc fortement compromise dans toute l’Europe. Une mesure qui impactera également les ongleries au Maroc où sont utilisés les marques concernées par cette interdiction. Et c’est tant mieux.

Lire aussi : L'air du temps #2: produits naturels et cosmétiques "home made", amis ou ennemis?

En effet, si le TPO brille par son efficacité, il est aujourd’hui montré du doigt en raison de ses risques pour la santé. Classé toxique pour la reproduction, cet ingrédient est également suspecté d’être cancérogène et mutagène.

Les aficionadas de ce type de manucure devront prendre leur mal en patience et attendre que de nouveaux vernis, moins nocifs pour la santé, soient élaborés. De nouvelles formations, élaborées dans le cadre d’une beauté plus clean, responsable et transparente, seraient déjà à l’étude du côté des marques Peggy Sage et Elyamage.