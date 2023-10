Intempéries: un vol dérouté et des retards au décollage à l’aéroport Mohammed V de Casablanca

À l’aéroport Mohammed V de Casablanca, les intempéries de ce dimanche 22 octobre ont provoqué des perturbations sur le trafic aérien. Plusieurs vols ont été retardés ce matin, les décollages n’ayant pu être opérés à temps à cause de la tempête de sable et des fortes rafales de vent qui sévissent actuellement dans la région, doublées d’un fort brouillard. Un vol en provenance de Malabo (Guinée équatoriale), qui devait atterrir sur le tarmac casablancais, a dû être dérouté vers l’aéroport Marrakech Al Massira, apprend-on.

Contacté par Le360, l’Office national des aéroports (ONDA) confirme cet état des lieux et explique les perturbations par les conditions climatiques exceptionnelles enregistrées ce jour. La situation a été depuis rétablie et un retour à la normale est opéré, rassure l’Office.

«Les décisions de ne pas décoller ou de ne pas atterrir relèvent également des commandants, qui sont pleinement souverains dans la manière d’opérer en pareilles circonstances», nous précise-t-on.

Il est à noter que des pluies orageuses et de puissantes rafales de vent ont lieu dans différentes régions du pays ce dimanche. Les rafales de vent, fortes à localement très fortes, intéressent le centre du pays, les plaines au nord d’Essaouira, le Rif, le sud de l’Oriental, l’Atlas, les plateaux de Phosphates, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le Sud-Est. Quant aux pluies et orages, ils concernent le Nord-Ouest, le Rif, le Souss et les côtes Nord et Centre du Royaume.