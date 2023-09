Explosion d’un transformateur électrique à l’aéroport Mohammed V de Casablanca: les précisions de l’ONDA

Alors que plusieurs médias ont rapporté qu’une forte explosion d’un transformateur électrique de haute tension a eu lieu, jeudi 24 août, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, l’Office national des aéroports (ONDA) tient à signaler, dans une mise au point, «qu’il ne s’agissait pas d’une explosion mais plutôt d’un court-circuit survenu au niveau d’un combiné de mesure de haute tension (et non un transformateur), un équipement relevant de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)».

Suite à cet incident, un technicien de l’ONDA, chargé de la supervision et du contrôle des équipements électriques, a malheureusement subi des brûlures. Il a été immédiatement transporté à une clinique casablancaise, fait savoir l’Office.

L’ONDA note, par ailleurs, qu’il y a eu effectivement une coupure de fourniture d’électricité par l’ONEE et les groupes électrogènes de l’aéroport ont pris le relais, assurant la continuité des services et opérations. L’Office tient, en outre, à rappeler que les équipements électriques de haute tension installés dans la zone aéroportuaire, comme celui concerné par cet incident, sont sous la responsabilité de l’ONEE, qui en assure la maintenance.

«Le rôle de l’ONDA et de ses techniciens, selon leurs compétences et leurs qualifications, selon les clauses contractuelles et les procédures opérationnelles, se limite à des interventions au niveau des équipements moyenne tension (et non haute tension) et à des constats exclusivement visuels dans le voisinage des équipements hautes tension, en vertu de leurs habilitations et qualifications professionnelles», conclut l’Office.