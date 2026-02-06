Inondations: énorme élan de solidarité avec les sinistrés du Nord

Acheminement aérien d’aides humanitaires par hélicoptère de la Gendarmerie royale au profit des populations touchées par les inondations dans la province de Sidi Kacem.

L’opération d’évacuation des personnes des zones menacées dans le Nord, notamment à Ksar El Kébir, affectée par la montée des eaux de l’oued Loukkos, se poursuit en dépit des conditions météorologiques, vers des localités assurées dans la région.

Depuis une semaine, Ksar El Kébir connait de fortes précipitations ayant provoqué la montée des eaux dans certains quartiers, coupant les routes et les ruelles, fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 7 et 8 février.

Face à cette situation exceptionnelle, les interventions des différentes équipes militaires et civiles de secours et de sauvetage se poursuivent sans interruption pour évacuer les habitants en assurant leur accompagnement et leur hébergement dans des conditions appropriées.

Selon des sources locales, poursuit le quotidien, «jusqu’à 80.000 habitants de Ksar El Kébir ont été évacués vers des centres d’hébergement aménagés dans plusieurs villes du nord du Royaume, dans des conditions d’accueil satisfaisantes, avec un accompagnement social et humanitaire visant à atténuer l’impact psychologique de cette situation particulière».

En parallèle aux interventions des autorités compétentes sur le terrain, des opérations humanitaires ont été lancées dans la région où plusieurs initiatives ont été initiées pour apporter aides matérielles, couvertures, nourritures qui s’ajoutent à la prise en charge assurée par les services des Forces armées royales (FAR), la Gendarmerie royale, les forces auxiliaires et les autres autorités compétentes.

De manière générale, explique le quotidien, «cette opération s’inscrit dans le cadre de l’approche solidaire adoptée par les différentes autorités compétentes pour faire face aux répercussions de cette situation climatique exceptionnelle et atténuer les souffrances de la population affectée de Ksar El Kébir».