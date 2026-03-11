Industrie X.0 et santé: l’IA au centre d’une rencontre à l’UEMF
VidéoL’Université Euromed de Fès (UEMF) a réuni, mardi 10 mars 2026, responsables institutionnels, chercheurs et acteurs industriels autour d’une rencontre consacrée à l’intelligence artificielle et à son rôle dans la transformation numérique des organisations. Organisé en partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’événement a mis l’accent sur les applications de l’IA dans l’Industrie X.0 et les industries de la santé, deux secteurs clés pour l’innovation technologique au Maroc.