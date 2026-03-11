Société

Industrie X.0 et santé: l’IA au centre d’une rencontre à l’UEMF

VidéoL’Université Euromed de Fès (UEMF) a réuni, mardi 10 mars 2026, responsables institutionnels, chercheurs et acteurs industriels autour d’une rencontre consacrée à l’intelligence artificielle et à son rôle dans la transformation numérique des organisations. Organisé en partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’événement a mis l’accent sur les applications de l’IA dans l’Industrie X.0 et les industries de la santé, deux secteurs clés pour l’innovation technologique au Maroc.

Par Youssra Jaoual
Le 11/03/2026 à 16h21
#IA#Industrie X.0#UEMF

Rabat accueille le troisième sommet des jeunes africains et euro-méditerranéens de l'Université Euromed de Fès

CAN 2025: l'Université Euromed de Fès au cœur du débat sur le soft power et le football africain

L'Université Euromed de Fès désignée première du Maroc par le classement international UI-GreenMertic 2025

Admission au barreau de Paris des étudiants de Sorbonne-Euromed Maroc

