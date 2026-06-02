Ils se sont substitués aux forces de l’ordre: à Tanger, des employés de magasin poursuivis pour séquestration

La préfecture de police de Tanger a traité une séquence vidéo relayée sur les réseaux sociaux, montrant un groupe d’individus retenant un homme et le contraignant à les suivre vers une destination inconnue. Des images qui avaient suscité une vive inquiétude parmi les internautes.

​Les investigations et les recherches techniques ont rapidement permis de clarifier les faits. Il s’est avéré que l’affaire n’est pas liée à un enlèvement, mais plutôt à l’interpellation par des employés d’un commerce local d’un individu qu’ils soupçonnaient de vol au sein de leur magasin. Ce n’est qu’après avoir neutralisé et retenu le suspect que les commerçants ont fini par alerter les services de police territorialement compétents.

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​Si une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte à l’encontre du suspect, la situation s’est légalement retournée contre ses interpellateurs.

​En effet, le parquet compétent a ordonné le placement des employés du magasin en garde à vue. Il leur est reproché d’avoir commis un acte de séquestration et de s’être substitués aux forces publiques. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des tenants de cette affaire.