Société

Ils se sont substitués aux forces de l’ordre: à Tanger, des employés de magasin poursuivis pour séquestration

Le siège de la préfecture de police de Tanger.

​La préfecture de police de Tanger a réagi avec célérité à une vidéo virale montrant «l’interpellation» musclée d’un individu en pleine rue. Les détails.

Par La Rédaction
Le 02/06/2026 à 10h29

La préfecture de police de Tanger a traité une séquence vidéo relayée sur les réseaux sociaux, montrant un groupe d’individus retenant un homme et le contraignant à les suivre vers une destination inconnue. Des images qui avaient suscité une vive inquiétude parmi les internautes.

​Les investigations et les recherches techniques ont rapidement permis de clarifier les faits. Il s’est avéré que l’affaire n’est pas liée à un enlèvement, mais plutôt à l’interpellation par des employés d’un commerce local d’un individu qu’ils soupçonnaient de vol au sein de leur magasin. Ce n’est qu’après avoir neutralisé et retenu le suspect que les commerçants ont fini par alerter les services de police territorialement compétents.

Lire aussi : Séquestration et demande de rançon: sept personnes libérées d’une mafia

​Si une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte à l’encontre du suspect, la situation s’est légalement retournée contre ses interpellateurs.

​En effet, le parquet compétent a ordonné le placement des employés du magasin en garde à vue. Il leur est reproché d’avoir commis un acte de séquestration et de s’être substitués aux forces publiques. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des tenants de cette affaire.

Par La Rédaction
Le 02/06/2026 à 10h29
#Tanger#DGSN#Police#Séquestration

LEs contenus liés

Société

Séquestration et demande de rançon: sept personnes libérées d’une mafia

Société

Espagne: deux Français écroués dans une affaire de séquestration et torture d’un Marocain

Société

Une bande criminelle devant la justice pour enlèvement, séquestration et torture

Société

Séquestration, torture et demande de rançon: un réseau démantelé à Rabat

Articles les plus lus

1
Automobile: le Maroc, nouveau terrain d’affrontement entre la Chine et l’UE
2
​Parasols, chaises, tables: le grand ménage a commencé sur les plages du Nord
3
Maroc-Algérie: quand la géographie façonne l’histoire
4
Viandes altérées après l’Aïd: les familles concernées pourront-elles être indemnisées?
5
Rendez-nous nos sardines!
6
Entretien. Abdelilah Benkirane: «pourquoi je refuse de me porter candidat aux Législatives 2026»
7
Zoo de Aïn Sebaâ: naissance rare d’un petit tapir, une première au Maroc
8
Plus grand barrage du Maroc et troisième d’Afrique: Al Wahda atteint un niveau de remplissage record et frôle sa capacité maximale
Revues de presse

Voir plus