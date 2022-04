Selma Rachidi, psychiatre et addictologue.

© Copyright : khalil Essalak / Le360

Convaincre ses adolescents d'effectuer le jeûne du ramadan est-il un parcours du combattant? La psychiatre et addictologue Selma Rachidi, rappelle dans ce deuxième épisode de votre émission «Healthy Ramadan» , qu'il s'agit de s'y prendre en douceur et de prendre le temps de bien expliquer les raisons du jeûne.

Plusieurs parents musulmans s’interrogent sur la manière de convaincre leurs enfants adolescents d'effectuer le jeûne du ramadan. Selon le Dr Selma Rachidi, psychiatre et addictologue, il s’agit d’un processus naturel qui, comme pour l’éducation, est transmis de manière tacite.

«Ce sont les parents qui montrent l’exemple à suivre. Les enfants s’imprègnent de leur environnement et l’ambiance, et l’amour, qui règne dans la famille. Ils finissent tout naturellement par reproduire le même schéma», explique cette spécialiste.

Selma Rachidi rappelle qu’il faut s’y prendre en douceur et que dans le cas où l’adolescent oublie et rompt le jeûne avant l’heure, il faut savoir prendre le temps de bien lui expliquer avec des termes simples, sans le sermonner.

La psychiatre casablancaise rappelle cette tradition de pousser les adolescents à jeuner des demi-journées, et à les faire participer à des cérémonies où les filles sont habillées, maquillés, et la main décorée au henné… Ce rituel, toujours ancré dans la culture marocaine et pratiqué par plusieurs familles, est aussi un moyen, souvent ludique, de faire aimer le ramadan aux enfants.