Hausse des prix: la situation actuelle dans un marché aux fruits et légumes à Dakhla

A l'intérieur d'un des marchés aux fruits et légumes de Dakhla, où à fin février 2022 les prix n'ont pas encore subi de fluctuation majeure.

La sécheresse et l'augmentation du prix des carburants n'a pour l'instant pas encore impacté le prix des fruits et légumes à Dakhla, confirment plusieurs fournisseurs et commerçants interrogés par Le360.

A Dakhla, le prix des fruits et légumes est resté stable, selon une constatation faite par Le360 dans l'un des marchés de cette ville, corroborée par les témoignages de commerçants et de fournisseurs. «La faiblesse des précipitations cette année et la récente augmentation du prix des carburants ne s’est pour l’instant pas faite ressentir sur le prix des fruits et légumes. Le pouvoir d’achat de la population de Dakhla est préservé», déclare Moubarak Settar, fournisseur de légumes, qui ajoute que comme l'ensemble des intermédiaires de cette filière, il tente de trouver la bon équilibre à même de compenser l’actuelle augmentation des prix. Cet intermédiaire a aussi également précisé que les prix à Dakhla restaient appropriés et à la portée de toutes les bourses. Hausse des prix: les scénarios d'intervention du gouvernement Rachid Azaz, commerçant dans ce marché aux légumes de Dakhla, a cependant expliqué que les clients étaient moins nombreux que d’habitude, car les prix pratiqués dans ce marché restaient tout de même élevés en comparaison avec ceux d'autres régions du Maroc. Un avis que n'a pas partagé un autre commerçant, Jadi Abdoul Lakrim, selon lequel les prix pratiqués à Dakhla sont identiques à ceux d'Agadir. En effet, la halle d'Agadir demeure à ce jour l'une des principales du Maroc, d'où partent les livraisons des intermédiaires en fruits et légumes vers Dakhla, à 1.200 km de là. Une longue distance, qui n’est pas du tout un obstacle à l’approvisionnement régulier de la ville la plus au sud du Royaume.

Par Souilme Bouaamoud