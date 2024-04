Hausse des cas d’allergie aux acariens: les explications avec le professeur Abdelaziz Aichane

Le professeur Abdelaziz Aichane, pneumologue et allergologue à Casablanca rappelle que l’allergie aux acariens dure toute l’année et qu’elle touche surtout les villes côtières. Soulignant le grand rôle que joue la qualité de l’environnent à la maison, le spécialiste note que celui-ci a connu un important changement par rapport aux années 60 et 70, notamment dans les grandes villes.

En effet, précise-t-il, les chambres des enfants ne sont plus aussi ensoleillées que par le passé et sont pleines d’humidité. Ce qui crée un environnent favorable à l’allergie aux acariens. De ce fait, cette allergie est très répandue de nos jours.

Pour y faire face, le spécialiste préconise de recourir à la fois à la prévention (nettoyer régulièrement la chambre à coucher et l’ensoleiller, éviter de la balayer au moment de la présence des enfants…) et au traitement. Ce dernier demande du temps et de la patience et parfois il est important de recourir à l’immunothérapie pour les enfants atteints de l’allergie à partir de 5 ans .