Harhoura: les tarifs des parkings publics contestés par les habitants

La commune de Harhoura a décidé d’appliquer de faire passer le tarif d’une heure de stationnement dans les parkings à 5 dirhams, tandis que le prix pour 24 heures s’élève désormais à 23 dirhams. Le montant définitif à régler est augmenté d’un dirham pour chaque heure supplémentaire.

Pour les abonnements mensuels, il faut dorénavant compter 400 dirhams pour un stationnement en journée, et 500 dirhams pour la nuit. Une décision aussitôt contestée par les riverains, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du 12 juillet.

En réaction à cette décision, des habitants ont exhorté leurs élus à convoquer une session extraordinaire du conseil communal pour voter la gratuité des parkings, rapportent les sources du journal. Dans les colonnes d’Al Akhbar, l’ancien président du Conseil communal de Harhoura, Abderrahim Beladoul, actuellement élu de l’opposition, dénonce la gestion des parkings par le conseil communal, qui avait signé une convention avec un acteur privé, avant que ce dernier ne se rétracte.

Toujours selon la même source, la gestion des parkings souterrains a été confiée au Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra et à une société de développement local. Quant aux parkings situés dans l’espace public, aucune décision n’a été prise.

D’après Abderrahim Beladoul, les nouveaux tarifs récemment dévoilés ne concernent pas les parkings souterrains et «sont excessifs et inacceptables». Et d’ajouter que le Conseil communal n’a pas été consulté sur cette décision, de même que la gestion des parkings publics n’a jamais été abordée par les élus locaux.