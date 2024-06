Casablanca: les autorités confrontées à la problématique des parkings bondés

Voitures, camions, motos, vélos, voitures de service… À Casablanca, les parkings bondés posent problème. Malgré bien des efforts, de nombreux moyens mobilisés et d’importants programmes d’aménagement déployés, le désordre et le chaos générés par ces parcs de stationnement perdure.

Assabah de ce mardi 4 juin établit un constat de cette défaite des autorités locales, et déplore l’absence d’une vision globale et unifiée en ce qui concerne le stationnement dans la ville, qui permettrait de fixer les grandes lignes de l’aménagement des parkings.

Le quotidien critique aussi des «initiatives» prises par la direction générale des collectivités territoriales, placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.

D’après des interlocuteurs interrogés par Assabah, les autorités de la métropole, en coordination avec Mohamed Mhidia, le wali de Casablanca-Settat, planifient l’installation de plusieurs parkings souterrains dans différents quartiers au centre-ville, dont au Maârif, à Anfa et à Sidi Belyout.

Les autorités locales pensent aussi à construire des parkings souterrains dans plusieurs quartiers où circulent les tramways, bus et différents véhicules: Aïn Chok, Hay Hassani, Mers Sultan, Al Fida et Sidi Moumen.

Ainsi, dans l’urgence, Casablanca s’apprête à lancer deux projets de parkings souterrains, le premier en face du siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), boulevard Roudani, non loin du parking proche du boulevard Rachidi.

Le second parking est attendu près des hôtels de l’avenue des Forces armées royales, en direction de la gare ferroviaire de Casa Port.

Quant au quartier du Maârif, les travaux sont lancés pour deux parkings souterrains: le premier en-dessous du parc situé au croisement du boulevard d’Anfa et de la rue de Normandie, et le second sera construit sous une place qui sera construite près de l’école Ibn Tofaïl.