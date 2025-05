Harhoura: des familles dénoncent le retard de livraison de leurs appartements

Des dizaines de bénéficiaires ont organisé un sit-in de protestation devant un chantier de projet immobilier situé à Harhoura, dans la région de Témara, pour dénoncer le retard de livraison de leurs appartements, initialement prévus pour septembre 2024, conformément à l’engagement du promoteur immobilier depuis le lancement du projet en 2021, indique le quotidien Al Akhbar, dans son édition de ce mardi 13 mai.

«Ce projet comprend environ 400 appartements répartis sur plusieurs tranches, et vise principalement les familles de la classe moyenne. Toutefois, le ralentissement du rythme des travaux, voire l’arrêt de certains chantiers ces derniers mois, a suscité inquiétude et colère chez les bénéficiaires, d’autant plus que plus de 60 familles sont directement affectées après avoir versé d’importantes sommes depuis plus de trois ans», écrit-on.

Dans ce contexte, les manifestants ont brandi des pancartes réclamant «le respect des engagements» et «la justice pour les victimes», exprimant leur indignation face à l’absence de communication et de transparence de la part du promoteur.

Ils accusent ce dernier d’avoir apporté de multiples modifications aux plans et aux caractéristiques du projet sans les consulter ni les informer, ce qui a contribué à retarder davantage les travaux et à prolonger les promesses non tenues.

«La première tranche du projet a été achevée au début de cette année, mais la livraison n’a toujours pas eu lieu, en raison de déclarations contradictoires sur l’état d’achèvement du projet, notamment en ce qui concerne le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, ainsi que l’aménagement extérieur et les voies d’accès au complexe résidentiel», écrit aussi Al Akhbar.

Les manifestants ont indiqué avoir adressé plusieurs courriers aux autorités locales, notamment à la préfecture de Skhirat-Témara et au conseil communal, sans obtenir de réponse officielle ni d’intervention concrète pour accélérer les travaux ou clarifier les raisons du retard.

Certains d’entre eux envisagent de recourir à la justice en cas de persistance de ce qu’ils qualifient de «tergiversations», tandis que les personnes concernées demandent aux autorités compétentes d’ouvrir une enquête, impartiale, sur ce dossier, qui concerne des contrats et des paiements, dûment documentés.

Ils appellent également le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, à renforcer le contrôle des projets immobiliers privés, afin de limiter le phénomène des retards de livraison, qui porte préjudice à des centaines de familles, chaque année, et nuit à la crédibilité du secteur immobilier.