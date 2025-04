Réforme de l’urbanisme: où en est le Maroc ?

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra El Mansouri, a présenté, lors d’une session à la Chambre des représentants, des avancées significatives dans le domaine de l’urbanisme et de l’investissement. Elle a révélé qu’un total de 346 documents d’urbanisme ont été approuvés depuis le début du mandat actuel du gouvernement, indique le magazine Challenge.

Ces documents incluent 107 plans de développement et 236 plans d’aménagement, dont 41 se rapportent aux grandes villes, contre seulement 5 lors du précédent mandat. La ministre a assuré que toutes les grandes villes seront couvertes par ces documents d’ici la fin du mandat en cours, soulignant l’engagement du gouvernement en faveur d’une urbanisation structurée et moderne.

Dans sa réponse aux questions orales concernant les mesures prises pour stimuler l’investissement dans le secteur de l’urbanisme, El Mansouri a mis en évidence plusieurs actions concrètes visant à dynamiser l’économie et à générer des opportunités d’emploi. Parmi celles-ci, la couverture étendue des territoires par des documents d’urbanisme et la mise à disposition de l’offre foncière destinée spécifiquement à l’investissement. Selon ses déclarations, près de 89,5 % des communes marocaines, soit environ 1 350 sur 1 500, bénéficient désormais de ces documents. Cela représente une avancée majeure dans la gestion urbaine du pays, car ces outils sont essentiels pour encadrer le développement et orienter les projets d’investissement.

Concernant l’offre foncière, la ministre a précisé qu’un total de plus de 120 000 hectares ont été ouverts à l’urbanisation, dont 55 800 hectares destinés à des activités économiques et 61 900 hectares à des projets résidentiels, précise Challenge. Cette offre devrait non seulement répondre à la demande croissante de terrains pour le développement économique et immobilier, mais également encourager l’attraction de nouveaux investissements.

El Mansouri a également souligné les efforts déployés par son département pour accompagner les projets d’urbanisation à travers une gestion proactive. Les agences urbaines ont traité un nombre impressionnant de 611 000 dossiers depuis le début du mandat, soit 153 000 dossiers par an, avec un taux d’approbation de 56%, ce qui représente 340 698 projets validés. Parmi ces projets, 22% concernent des investissements majeurs d’une valeur totale de 305 milliards de dirhams, ce qui témoigne de l’ampleur des investissements soutenus par l’État dans le secteur de l’urbanisme.

Dans un autre registre, la ministre a évoqué les efforts entrepris pour résoudre les dossiers d’investissement en suspens. Grâce à l’émission de circulaires visant à simplifier les procédures administratives, 21 612 projets qui étaient initialement non approuvés ont pu être réexaminés. De ces derniers, 6 216 ont reçu une approbation, générant ainsi un investissement global de 57 milliards de dirhams. Ce processus de simplification vise à renforcer la fluidité administrative et à encourager davantage d’investissements en réduisant les obstacles bureaucratiques.

El Mansouri a rappelé la mise en œuvre de la circulaire n°1.205, qui traite de la libération des projets de lotissements et de groupes d’habitation, conformément à l’article 11 de la loi n°25-90. Cette initiative a permis l’examen de 1 100 demandes de prolongation, dont 500 ont reçu un avis favorable. Parallèlement, l’étude préalable des grands projets a été généralisée, assurant ainsi une approche plus structurée et cohérente pour le développement urbain à grande échelle.