Hajj 2024: les pèlerins marocains quittent Médine à destination de la Mecque

Des pèlerins. (Photo d'illustration). AFP or licensors

Selon Abdellatif Hakki, chef adjoint du bureau des affaires des pèlerins du Maroc (section de Médine), le dernier groupe de pèlerins marocains quittera Médine le 8 juin en direction de la Mecque.

Cette opération se déroule dans le cadre d’un dispositif mis en place par les différents intervenants en vue de faciliter le transport des fidèles pour effectuer le pèlerinage en toute quiétude et sécurité, a affirmé ce responsable.

Lire aussi : Hajj 2024: le message du roi Mohammed VI aux pèlerins marocains

Il a également fait savoir que les pèlerins marocains sont logés dans les environs de la mosquée Al Haram, ajoutant que les vols en provenance du Maroc après le 2 juin desserviront l’aéroport de Djeddah et se dirigeront directement à la Mecque.

Abdellatif Hakki a, en outre, signalé que l’ensemble des fidèles sont déterminés à accomplir ce rite comme il se doit, saluant les efforts des autorités sécuritaires, des commissions relevant du ministère saoudien du Hajj et de la Omra et de la commission du Hajj dans la région, ainsi que des bénévoles pour assurer leur confort et leur sécurité.