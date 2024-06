Hajj 1445: entrée en vigueur des mesures de sanctions contre les contrevenants aux réglementations

L’information est relayée par l’agence de presse saoudienne. L’entrée en vigueur de ces mesures concerne La Mecque, la zone centrale, les lieux saints, la gare Haramain à Al-Rusaifah, les centres de contrôle de sécurité et les centres de tri à partir du dimanche 25/11/1445 AH jusqu’au 14/12/1445 AH correspondant au 02/06/2024 jusqu’au 20/06/2024.

La sécurité publique a confirmé l’application de la sanction d’une amende de 10.000 riyals saoudiens pour transgression aux règlements et instructions du Hajj sans permis contre les contrevenants parmi les citoyens, les résidents et les visiteurs dans la zone géographique et qui n’ont pas de permis du Hajj, ainsi que le refoulement des résidents impliqués vers leurs pays d’origine et leur interdiction d’entrée sur le territoire saoudien pour une durée fixée par la loi.

Une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois et une amende maximum de 50.000 riyals saoudiens sont également prévues par la loi contre toute personne qui transporte des contrevenants aux règlements et instructions du Hajj sans permis, avec la confiscation des moyens de transport par décision judiciaire, et l’expulsion du transporteur contrevenant, s’il est expatrié, et de l’interdire d’entrer dans le Royaume saoudien selon les délais fixés par la loi, rappelle-t-on.

Pour signaler toute personne qui enfreint ces règles, les autorités saoudiennes ont mis en service les numéros de téléphone (911) dans les régions de la Mecque, de Riyad et la région de l’Est, et (999) dans les autres régions du Royaume.