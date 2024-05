Hajj 2024: les images du départ du premier groupe des pèlerins de l’Oriental

Une organisation impeccable, de l’écoute et de l’aide de la part de tous les intervenants: voilà ce qui caractérisait l’opération de départ des pèlerins qui ont pris le premier vol entre Oujda et Médine, en Arabie saoudite.

Services au sol, responsables de la sécurité, encadrants et accompagnateurs se sont mobilisés pour que toutes les formalités soient remplies dans les meilleures conditions pour des femmes et des hommes sur le point de réaliser l’un des grands rêves de leur vie: accomplir le pèlerinage, l’un des cinq piliers de l’Islam.

Des attentions qui ont mis du baume au coeur des concernés, qui n’ont pas tari d’éloges sur l’abnégation et le dévouement des divers intervenants, relayés par des prières pour le roi Mohammed VI.

Il s’agit du couronnement d’un travail de préparation de longue haleine qui a commencé en février dernier et à tous les niveaux: les démarches administratives et l’encadrement religieux, comme l’explique Khalida Rafiî, encadrante rattachée au ministère des Habous et des Affaires islamiques, qui faisait partie de la délégation officielle marocaine.

Ce premier vol sera suivi par trois autres qui relieront Oujda et Médine. Un 5ème vol va assurer la liaison entre la capitale de l’Oriental et Jeddah, le 8 juin. Au total, près de 1.550 pèlerins de la région de l’Oriental vont rallier l’Arabie saoudite depuis l’aéroport international Oujda-Angad.