Hajj 2024: le ministère du Tourisme publie la liste des agences de voyages autorisées

Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale vient de publier la liste actualisée des agences de voyages labellisées et autorisées à commercialiser les produits Hajj au titre de l’année 2024. C’est ce qu’annonce le département de Fatim-Zahra Ammor dans un communiqué diffusé ce vendredi 19 janvier. Cette liste, publiée sur le site du ministère, sera régulièrement mise à jour et communiquée également via les délégations régionales du ministère dans les différentes préfectures et régions du Maroc.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale informe également les citoyens du démarrage du processus de paiement intégral et immédiat des dépenses du Hajj, qui se fera dans les guichets des banques postales, dans diverses préfectures et régions du Royaume, à partir du lundi 22 janvier et jusqu’au mercredi 31 janvier 2024.