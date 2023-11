Hajj 1445: les frais du pèlerinage augmentent de 3200 dirhams

Des fidèles faisant le tour de la Kaaba, le 9 juillet 2022. AFP or licensors

La Commission royale chargée du pèlerinage a tranché. Les frais du Hajj pour l’année 2024 vont connaître une augmentation effective de 3.200 dirhams. Dans un communiqué diffusé ce jeudi 9 novembre, la commission précise que cette augmentation était au menu de la réunion organisée afin de faire le point sur les préparatifs du Hajj l’année prochaine. Cette hausse des frais du Hajj est relative au billet d’avion et aux différents taxes et services.

Le versement des frais du Hajj devrait s’opérer dans un délai maximum de 8 jours après la date d’annonce officielle du tarif des frais dus pour le pèlerinage. Pour la saison prochaine du Hajj 1446 de l’hégire (l’an 2025 du calendrier grégorien), la commission recommande de continuer à appliquer le système de tirage dans le processus de sélection des candidats.

La commission a également demandé de fixer rapidement la date du début et de la fin du processus de tirage au sort de l’inscription électronique au Hajj pour le tirage au sort. Aussi, les citoyens et les citoyennes qui ont déjà accompli le Hajj au cours des dix dernières années et ceux qui sont âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à s’inscrire pour participer au tirage au sort du Hajj.

Pour rappel, les frais du Hajj 2023 pour les pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des affaires islamiques sont fixés à 62.929 DH, argent de poche non inclus.