Guerre des ultras: dix individus interpellés à Casablanca

Les éléments de la police relevant de la sûreté de Ben M’Sik ont, sous la supervision du parquet, ouvert une enquête sur les affrontements sanglants qui ont eu lieu, mardi dernier, sur la voie publique entre les supporters des équipes de football du WAC et du Raja. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que les services de sécurité ont arrêté 10 individus parmi lesquels on trouve six mineurs et trois suspects ayant des antécédents judiciaires, rapporte le quotidien Assabah du vendredi 1er septembre.

Les prévenus sont soupçonnés d’être impliqués dans des agressions avec coups et blessures et usage d’arme blanche, des dégâts matériels sur des biens privés et publics ainsi que des refus d’obtempérer. Des sources proches de l’enquête indiquent que les mis en cause ont violemment agressé trois victimes de la faction rivale et saccagé des voitures. Les agresseurs qui portaient des cagoules étaient armés de sabres, de couteaux, d’objets contendants et de bombes lacrymogènes.

Le quotidien Assabah souligne que dès qu’ils ont été alertés, les éléments des unités d’intervention rapide de la police se sont rendus sur les lieux et ont rapidement sécurisé la zone. Ils ont arrêté des suspects dont l’âge varie entre 14 et 20 ans. La fouille effectuée sur les prévenus a permis de saisir 223 psychotropes, des armes blanches, des objets contendants, des cagoules, des bombes lacrymogènes ainsi que des téléphones portables et des sommes d’argent. Ces ultras se sont également attaqués à une voiture de police qu’ils ont saccagée. Les suspects majeurs ont été placés en garde à vue tandis que les mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire.