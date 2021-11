© Copyright : DGSN

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire de Guelmim ont mis en échec, samedi matin, une tentative de trafic de 3,219 tonnes de résine de cannabis et interpellé 5 individus, âgés entre 34 et 47 ans, dont deux aux antécédents judiciaires, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues.

Le premier suspect a été interpellé au niveau du point de contrôle routier à l’entrée de la ville de Guelmim, immédiatement après son arrivée à bord d’un véhicule léger qui transportait deux moteurs marins, avant que les enquêtes et investigations n’aboutissent à l’interpellation des autres mis en cause présumés impliqués dans ce réseau criminel à Guelmim, a indiqué la direction égnérale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects dans la zone rurale de "Sbouya", à une trentaine de kilomètres de la ville de Guelmim, ont permis la saisie de trois voitures, de deux embarcations pneumatiques et de quatre autres moteurs marins, ainsi que de 98 ballots de chira d’un poids total de 3,219 tonnes, a précisé la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, de déterminer ses éventuelles ramifications avec les réseaux de trafic international de stupéfiants et d’interpeller tous les complices impliqués dans ces actes criminels, selon le communiqué.