Grève des contrôleurs aériens en France: la RAM annule ses vols de et vers Paris-Orly ce lundi 18 décembre

«En raison du préavis de grève des contrôleurs aériens, le 18 décembre en France, nous sommes contraints de procéder à l’annulation des vols en provenance et à destination de l’aéroport Paris-Orly». C’est ce que vient d’annoncer la compagnie aérienne marocaine RAM sur son compte officiel X.

Cette grève est effective à partir de ce dimanche 17 décembre dans la soirée et devrait se poursuivre jusqu’au mardi 19 décembre à 6 heures du matin. Des annulations sont attendues au départ et à l’arrivée des aéroports Paris-Orly et Brest.

Annonce importante 🚨



En raison du préavis de grève des contrôleurs aériens, le 18 décembre en France, nous sommes contraints de procéder à l’annulation des vols en provenance et à destination de l’aéroport Paris-Orly. pic.twitter.com/0kavpCLgq4 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 16, 2023

Royal Air Maroc invite donc tous les clients dont les vols ont été annulés à ne pas se rendre à l’aéroport et à contacter le point de vente d’origine ou le centre d’appels de Royal Air Maroc pour profiter des arrangements.

Lire aussi : Grève des contrôleurs aériens en France: RAM annule des vols de et vers Paris

À son tour, l’Office national des aéroports (ONDA) avait appelé les voyageurs à destination ou en provenance de la France à vérifier le statut de leurs vols en contactant leurs compagnies aériennes.