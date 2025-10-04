Société

GenZ212. Kénitra: 17 suspects déférés devant le parquet après les troubles de Sidi Taibi

Des membres des forces auxiliaires enlèvent des débris près de véhicules incendiés lors d’une manifestation à Salé, le 1er octobre 2025. (Photo d'illustration). AFP or licensors

Dix-sept personnes, dont 9 mineurs, ont été présentées au parquet de Kénitra à la suite des violents incidents survenus à Sidi Taibi. Le parquet a ordonné leur placement en détention dans le cadre de l’enquête sur les actes de vol, de vandalisme et d’incendie volontaire qui ont secoué la région.

Un communiqué du procureur général du roi près la Cour d’appel de Kénitra a annoncé qu’à la suite des événements troublant la sécurité et l’ordre publics survenus à Sidi Taibi relevant de la province de Kénitra, dans la nuit de mercredi dernier, et marqués par des actes de vol, de violence, de destruction de biens publics et privés et d’incendie volontaire, 17 personnes arrêtées ont été présentées ce samedi devant le parquet de la Cour d’appel de Kénitra.

Ces personnes se répartissent entre 8 majeurs placés en garde à vue et 9 mineurs retenus par le centre judiciaire de la Gendarmerie royale de Kénitra.

Le communiqué précise qu’une demande d’ouverture d’enquête a été présentée à l’encontre de 4 majeurs parmi les personnes arrêtées, soupçonnés d’avoir commis des actes punis par la loi. Une autre demande d’enquête a également été formulée contre 7 mineurs parmi les suspects pour les infractions qui leur sont reprochées. Par ailleurs, 6 autres individus ont été déférés devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Kénitra, compétent pour statuer sur leur cas, dont 2 mineurs.

La même source ajoute que, conformément à la requête du parquet, il a été décidé de placer l’ensemble des accusés en détention en attendant la finalisation des investigations approfondies. Les recherches se poursuivent afin d’arrêter les autres personnes impliquées dans ces actes et de les traduire devant la justice.

#GenZ212#Justice#kénitra#vandalisme#violence

