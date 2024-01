Fortes rafales de vent: les usagers de la route appelés à la prudence et à la vigilance

Dans un communiqué, la NARSA a exhorté les usagers de la route à redoubler de vigilance, particulièrement en raison des conditions météorologiques difficiles prévues dans certaines régions du Royaume, appelant les conducteurs des différents types de véhicules à respecter le code de la route et les exigences de la prévention et de la sécurité routières.

À cet égard, l’agence a invité les conducteurs à soumettre leurs véhicules à un entretien mécanique et à un examen technique minutieux des dispositifs de sécurité, afin de vérifier leur bon fonctionnement pour éviter les pannes et les incidents techniques susceptibles de provoquer des accidents de la route, en particulier les pneus, les dispositifs de freinage, les amortisseurs, les essuie-glaces et autres.

Elle a aussi recommandé aux conducteurs de s’accorder des moments de repos afin de conduire en toute sécurité, notant que la fatigue peut causer des troubles de concentration, affecter leur capacité à évaluer les distances et la vitesse, et perturber les manœuvres et les réflexes au volant.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec chasse-sables mardi et mercredi dans plusieurs provinces

NARSA a également souligné l’impératif de réduire la vitesse et de s’adapter aux conditions de la route, tout en respectant strictement le code de la route, notamment au niveau des virages, des pentes et routes escarpées, et à éviter la vitesse excessive, inadaptée aux conditions météorologiques difficiles.

Elle a insisté d’autre part, sur la nécessité du respect de la distance de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, surtout sur les routes nationales et les autoroutes, et de la vigilance lors du dépassement et de la conduite la nuit.

L’agence a enfin appelé à éviter le glissage sur les routes mouillées et l’excès de vitesse et de rouler en file, à utiliser des pneus adaptés et à respecter les règles de dépassement et de l’arrêt, ainsi qu’à éviter les manœuvres brusques.