Fortes rafales de vent dans plusieurs régions: le ministère de l’Équipement appelle les automobilistes à la prudence

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance durant les prochaines 72 heures. Cet appel fait suite au bulletin d’alerte météo émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), prévoyant des fortes rafales de vent avec chasse-poussières dans plusieurs régions du Maroc, et ce, à partir de la nuit de ce vendredi 15 décembre jusqu’au dimanche 17 décembre.

Plusieurs préfectures et provinces, dans le nord et le sud du pays, sont concernées par cette alerte: Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, Tétouan, Sidi Ifni, Tan-Tan, Guelmim, Assa-Zag et Es-Semara.

Selon le communiqué, le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir les informations nécessaires sur l’état des routes et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail Internet, de la page Facebook officielle de la Direction générale des routes et de l’application mobile MaRoute, ou à contacter le centre de permanence de la Direction générale des routes sur le numéro de téléphone 05-37-71-17-17.