Fnideq: le bilan des interpellations grimpe à 148 candidats à la migration irrégulière

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)

Le bilan des opérations sécuritaires de lutte contre la migration irrégulière menées par les forces publiques à Fnideq et dans ses environs a atteint 148 candidats à la migration irrégulière interpellés jusqu’à 13 heures ce samedi. C’est ce qu’indique une source sécuritaire.

Parmi les personnes interpellées, 128 sont originaires de pays d’Afrique subsaharienne. Les 20 autres candidats à la migration irrégulière sont de nationalité marocaine, précise la même source.

Lire aussi : Sebta et Melilla: les tentatives d’infiltration collective déjouées par les forces de l’ordre

Les opérations sécuritaires se poursuivent, en coordination avec l’ensemble des services de sécurité et les autorités locales. La même source souligne qu’aucune tentative d’infiltration collective de migrants irréguliers vers Sebta n’a été enregistrée ce samedi.

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)