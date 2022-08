© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

Les vendeurs de volailles de Derb Ghallef, à Casablanca, font état d’une baisse d’affluence des clients. En cause: la hausse du prix du poulet qui oscille désormais entre 20 dirhams et 24 dirhams le kilogramme, d’après des chiffres communiqués par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA).

Au marché municipal de Derb Ghallef, les clients ne se bousculent plus dans les stands des vendeurs de volailles. Ces derniers imputent cette situation à la hausse du prix du poulet, laquelle est due à l’augmentation du coût de l'alimentation des volailles, aux températures caniculaires, mais aussi à la multiplication des intermédiaires.

Interrogé par Le360, un vendeur de poulet explique que chez le producteur, à la ferme, le poulet s’élève à 17 dirhams la pièce, d’où une hausse de son prix au détail chez le revendeur. Cette hausse, précise le commerçant, décourage les clients.

Un autre vendeur signale que le coût de revient a récemment augmenté en raison de la hausse du prix des aliments pour volailles. Cela impacte directement le prix au détail du poulet qui varie actuellement entre 16,5 dirhams et 19 dirhams le kilogramme, au lieu des 10-12 dirhams habituels.

Du même avis, un autre vendeur explique que le prix du maïs et du soja a doublé.

Dans une communication faite jeudi dernier, la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) a indiqué que le kilo de poulet se négociait autour de 20-24 dirhams. Un prix jugé élevé par plusieurs ménages. Évoquant la hausse du prix des aliments pour volailles, la FISA explique que celle-ci est due à plusieurs facteurs, dont notamment le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne.

La fédération a également relevé que la flambée du prix des aliments pour volailles a fait monter le coût de revient du poulet, lequel oscille aujourd'hui entre 16 dirhams et 16,5 dirhams. «Ceci a poussé de nombreux producteurs à arrêter leur activité. Par conséquent, l'offre de volailles a diminué face à une hausse notable de la demande, en particulier pendant cette saison estivale qui se caractérise par l'augmentation du taux d’activité des restaurants et des snacks et du nombre de mariages célébrés», a souligné la même source.